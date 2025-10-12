قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
ضبط 410 كجم كبدة وسجق مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
نجم الزمالك السابق: جون إدوارد ناجح حتى الآن.. والخسارة توجع كل من ينتمي للنادي
أسامة نبيه: الانفعالات بين اللاعبين طبيعية.. والعقوبات لضبط الانضباط داخل المنتخب
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة فويا فري موديل 2025.. وكم سعرها؟

فويا فري موديل 2025
فويا فري موديل 2025
صبري طلبه

تعزز السيارة فويا فري موديل 2025 من تواجدها في السوق الإماراتي، حيث تقدم بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام متوسطة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تقنيات الرفاهية ووسائل الحماية والتحكم.

محرك وأداء فويا فري موديل 2025

تقدم السيارة الجديدة خيارين متقدمين من منظومات الدفع الكهربائي، وكل منظومة تأتي بمزيج من الأداء، المدى، والتكنولوجيا، حيث يعتمد الخيار الأول على محركين كهربائيين يولدان معاً قوة تبلغ 483 حصانًا، مدعومين بعزم دوران قدره 720 نيوتن متر.

فويا فري موديل 2025

وزودت هذه النسخة ببطارية بسعة 106 كيلوواط ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 631 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وتحقق السرعة القصوى 200 كم/س، مع نظام الدفع الكلي الذكيAWD .

فويا فري موديل 2025

وتقدم المنظومة الثانية إجمالية تصل إلى 684 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1040 نيوتن متر، ما يتيح تسارعاً لافتاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية.

فويا فري موديل 2025

وتعتمد هذه النسخة على بطارية أكبر بسعة 139 كيلوواط ساعة تمنح مدى قيادة مذهلاً يبلغ 960 كيلومترًا، بينما يدار النظام بواسطة ناقل حركة أحادي السرعة مع نظام دفع أمامي.

تجهيزات ومواصفات فويا فري موديل 2025

تأتي السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية الشاملة الأمامية، والجانبية، والستائرية على الجانبين، لتوفير الحماية الشاملة لجميع الركاب، كما تتوفر أنظمة متقدمة مثل التحكم الإلكتروني بالثبات، والمكابح المانعة للانغلاق  ABS، إلى جانب التوزيع الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر TCS، وتشمل التجهيزات كاميرا محيطية 360 درجة.

فويا فري موديل 2025

تظهر السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح الوصول إلى مختلف إعدادات السيارة والتحكم في الأوامر الصوتية، نظام ترفيه متطور يعمل عبر شاشة لمسية مركزية بقياس 12.3 بوصة، كما تتمتع السيارة بنظام صوتي من طراز Dynaudio ، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 21 بوصة.

أسعار السيارة فويا فري موديل 2025 في الإمارات

تقدم فويا فري موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 175,000 درهم إماراتي.

فويا فري موديل 2025

