مواصفات سيارة فويا فري موديل 2025.. وكم سعرها؟

تعزز السيارة فويا فري موديل 2025 من تواجدها في السوق الإماراتي، حيث تقدم بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام متوسطة الحجم، مع باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تقنيات الرفاهية ووسائل الحماية والتحكم.

محرك وأداء فويا فري موديل 2025

تقدم السيارة الجديدة خيارين متقدمين من منظومات الدفع الكهربائي، وكل منظومة تأتي بمزيج من الأداء، المدى، والتكنولوجيا، حيث يعتمد الخيار الأول على محركين كهربائيين يولدان معاً قوة تبلغ 483 حصانًا، مدعومين بعزم دوران قدره 720 نيوتن متر.

فويا فري موديل 2025

وزودت هذه النسخة ببطارية بسعة 106 كيلوواط ساعة تتيح مدى قيادة يصل إلى 631 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وتحقق السرعة القصوى 200 كم/س، مع نظام الدفع الكلي الذكيAWD .

فويا فري موديل 2025

وتقدم المنظومة الثانية إجمالية تصل إلى 684 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1040 نيوتن متر، ما يتيح تسارعاً لافتاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية.

فويا فري موديل 2025

وتعتمد هذه النسخة على بطارية أكبر بسعة 139 كيلوواط ساعة تمنح مدى قيادة مذهلاً يبلغ 960 كيلومترًا، بينما يدار النظام بواسطة ناقل حركة أحادي السرعة مع نظام دفع أمامي.

تجهيزات ومواصفات فويا فري موديل 2025

تأتي السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية الشاملة الأمامية، والجانبية، والستائرية على الجانبين، لتوفير الحماية الشاملة لجميع الركاب، كما تتوفر أنظمة متقدمة مثل التحكم الإلكتروني بالثبات، والمكابح المانعة للانغلاق ABS، إلى جانب التوزيع الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر TCS، وتشمل التجهيزات كاميرا محيطية 360 درجة.

فويا فري موديل 2025

تظهر السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح الوصول إلى مختلف إعدادات السيارة والتحكم في الأوامر الصوتية، نظام ترفيه متطور يعمل عبر شاشة لمسية مركزية بقياس 12.3 بوصة، كما تتمتع السيارة بنظام صوتي من طراز Dynaudio ، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 21 بوصة.

أسعار السيارة فويا فري موديل 2025 في الإمارات

تقدم فويا فري موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 175,000 درهم إماراتي.