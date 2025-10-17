قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة
جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة
رامي المهدي

«ضربوه بالسكرينة مرتين حتى انهمرت الدماء من جسده النحيل»، هكذا قالت أم عبده من أهالي منطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة، وأضافت بصوت مخضوض " عبدالرحمن لسه مكملش ال23 سنة يا عيني ، بص لصديق عمره محمد حلاوة قبل آخر لحظة في حياته بعد ما المجرمين ضربوهم.

«صدى البلد» انتقل إلى مسرح الجريمة، ليرصد تفاصيل مأساوية، على لسان الجيران والذين  أكدوا في بث مباشر، على موقع صدى البلد، أن يوم الحادث كانوا يقفون في شرفة منازلهم في تمام الرابعة عصرا من يوم الجريمة، وفي ذلك التوقيت انقطع التيار الكهربائي، وبعدها سمعوا أصوات صريخ وعويل، لتكون المفاجأة التي هزت جدران المنطقة.

أم عبده بنبرات حزن تتابع في حديثها، في تلك اللحظة شاهدت المتهم ويدعى أبو علاء ونجله، بحوزتهما سكين ويقومان بطعن عبدالرحمن وصديقه، محمد حلاوة، بعدة طعنات في اماكن متفرقة من الجسد.

صمتت أم عبده برهة من الوقت، وعادت إلى أطراف الحديث مرة أخرى، بعد تسديد عدة طعنات للضحايا، حاول الأهالي إنقاذ الشباب ولكن محاولتهم باءت بالفشل. 

وأكدت أم عبده، الضحايا بعد ما المتهم ونجله ضربوهم بالسكين حاولوا الفرار من مسرح الواقعة، ولكن المتهم استمر في جريمته وأخرج سلاح ناري" خرطوش" من بين طيات ملابسه وأطلق على الضحايا الطلقات.

وأوضحت، المتهم لم يكن معه بنات كما يشاع عبر الفيس بوك، وأن الجريمة وقعت بسبب خلافات بينهم.

وأنهت أم عبده، حديثها لصدى البلد، مفيش دين ولا عقل بيقولوا أن المتهم يضرب الضحايا بالشكل العنيف ده.

وكانت شهدت منطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة واقعة قتـ ل بشعة راح ضحيتها شاب بسبب معاكسة فتاة فى الشارع.


وأدلى المتهمان بالواقعة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدين أنه نشبت مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بسبب معاكسة المجني عليه لفتاة من أقاربهما.

اعترافات المتهمين 

وتابع المتهمان أنه عند اعتراضهما على تصرفه تطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الأب بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش أصاب المجني عليه في منطقة الصدر والرئة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في كشف غموض الواقعة، حيث تمكنت من ضبط المتهم يعمل فكهاني، أطلق طلقات الخرطوش على المجني عليه عقب المشاجرة التي نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة أم بيومي، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

تحريات الواقعة 

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام الحسيني ومعاونوه إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين مصرع "عطية" 22 سنة، عاطل، مقيم بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري خرطوش بالرقبة، وتم نقله لمستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأهالي ويدعى "فتحي. أ"، فكهاني، ووالده، مقيمان بدائرة المركز، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة المجني عليه لإحدى قريباتهما، خاصة وأنه كان دائم إثارة المشكلات بالمنطقة.

ضبط المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبرا الخيمة جريمة شبرا الخيمة اخبار الحوادث جريمة قتل

