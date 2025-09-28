حبس المتهم بإنهاء حياة شاب خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شاب، إثر مشاجرة بينهما انتهت بإطلاق عيار ناري أودى بحياة المجني عليه بمنطقة شبرا الخيمة.

كان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بالعثور على جثة شاب مقتول بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم، قام الأخير خلالها بإطلاق النار ما أسفر عن وفاته.

وتمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، واستكمال تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، إلى جانب سؤال أهلية المتوفى.