ضبط والدي رضيع في شبرا الخيمة ألقيا جثته وسط القمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط رجل وامرأة بمنطقة شبرا الخيمة، بعد تخلصهما من جثة رضيع حديث الولادة، أنجباه نتيجة علاقة غير شرعية، وألقيا بها وسط القمامة عقب وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة الموقع.



وبالفحص تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.



وأسفرت التحريات عن تحديد هوية والدي الطفل وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية.