بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
"تعليم وثقافة القليوبية" يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الوعي واكتشاف المواهب بين الطلاب

إبراهيم الهواري

استقبل مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، الفنان ياسر محمد فريد، مدير عام الثقافة بالمحافظة، نجلاء خليل مكي، مدير إدارة مكتب المدير العام بثقافة القليوبية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم ووزارة الثقافة.


يأتي ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، في إطار التوجه الوطني لبناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الثقافي والفكري وفقًا لرؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد مصطفى عبده أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في دمج الثقافة بالتعليم، موضحًا أن وزارة الثقافة تسهم بدور فعّال في دعم العملية التعليمية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الثقافية والفنية داخل المدارس، تتضمن الندوات، والمحاضرات، والقوافل الثقافية، والعروض الفنية والمسرحية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب واكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات.
وأضاف مدير المديرية أنه تم الاتفاق على وضع خطة شهرية مشتركة لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية داخل مدارس القليوبية، بما يسهم في نشر الوعي وبناء شخصية الطالب على المستويين الثقافي والاجتماعي.
وشدد “عبده” على أهمية هذا التعاون المثمر بين الوزارتين، معتبرًا إياه خطوة محورية نحو ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعمل على تمكين الطلاب من تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، وصقل مواهبهم بما ينعكس إيجابيًا على سلوكهم ومشاركتهم المجتمعية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي والمثقف هو الركيزة الأساسية لتقدم الوطن، داعيًا إلى استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذا الهدف السامي.

