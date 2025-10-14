قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم القليوبية يتفقد سير الدراسة في بنها

تفقد العملية التعليمية
تفقد العملية التعليمية
إبراهيم الهواري

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة متابعة مفاجئة بعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، شملت مدرسة الشهيد عبد الرحمن شكري الإعدادية بنات ببتمدة.

وذلك في إطار توجيهات  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.
ورافقه خلال الجولة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية بدأ "عبده" جولته بحضور طابور الصباح وتحية العلم والاستماع للإذاعة المدرسية.

 كما تابع دفاتر تحضير الدروس للتأكد من تدوين المحتوى التعليمي وتوصيله للطلاب بصورة سليمة، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية واطلع على كراسات الواجبات ومستوى التحصيل لدى الطالبات.
 

كما تفقد مدير التعليم حجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب، مشددًا على أهمية تفعيل اليوم الرياضي والثقافي والفني، ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الدراسية والأنشطة المدرسية.
 

وأكد "عبده" على ضرورة الالتزام بتوزيع الطلاب داخل الفصول وفق تعليمات الوزارة، ومتابعة أداء المعلمين داخل الفصول بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة.
 

وخلال جولته، ناقش "عبده" عددًا من الطالبات في ما تم شرحه من المقررات الدراسية، وحثهن على المشاركة الفعالة في الأنشطة التربوية التي تنمي روح الابتكار والمناقشة. 

كما وجه بضرورة مساعدة الطلاب في الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية لتحقيق أقصى استفادة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

واختتم مدير تعليم القليوبية جولته مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

