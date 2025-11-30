برلمانية: النمو الاقتصادي يعكس نجاح السياسات الحكومية ويُعزّز ثقة المستثمرين

رحَّبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالبيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أظهرت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وقالت سليم في تصريحات خاصة إن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمنح البرلمان والحكومة المزيد من الثقة للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا النمو يعكس استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على توفير فرص عمل جديدة، مشددة على أن هذا الأداء سيزيد من ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

وأوضحت سليم أن القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا النمو، مؤكدة أن استراتيجيات الحكومة الاقتصادية أثبتت فعاليتها في رفع الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي على أرض الواقع.