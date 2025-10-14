ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار سكني بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق اندلع في عقار سكني مكوّن من 5 طوابق بمنطقة عزبة بدران بشبرا الخيمة، كما أمرت جهات التحقيق المختصة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكوّن من 5 طوابق بمنطقة عزبة بدران بشبرا الخيمة، بشارع عباس خليل المتفرع من ترعة الشابوري، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بنشوب حريق في الطابق الأخير من العقار، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق.

وجرى تنفيذ أعمال التبريد بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ الوقوف على أسباب اندلاع الحريق.