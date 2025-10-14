إزالة معرضي سيارات مخالفين على الطريق الزراعي بالقليوبية

شنَّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مفاجئة على المنشآت المخالفة بطريق مصر–الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها، أسفرت عن إزالة معرضين للسيارات أُقيما بالمخالفة للقانون في نطاق الوحدة المحلية بسندنهور، وتقرر إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المعنية.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، حيث لاحظ وجود معرضين للسيارات مُنشأين بشكل مخالف على حرم الطريق الزراعي، في تعدٍ صارخ على الأرض الزراعية، وعلى الفور وجّه السيد المحافظ رئيس مدينة بنها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة الفورية للسور الحديدي والأرضية الخرسانية المقامة على الأرض الزراعية، مع منح المخالفين مهلة 48 ساعة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أنه لن يسمح بأي إنشاءات مخالفة على الطريق الزراعي أو الأراضي الزراعية، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات على المتعدين على أملاك الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لتشويه المظهر الحضاري للطريق.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود محافظة القليوبية المستمرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.