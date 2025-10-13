محافظ القليوبية: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مستوى المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال المحافظ انه تم تنفيذ حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل مدينة بنها من ناحية الطريق الإقليمي والطريق الزراعي، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية المتواصلة لرفع كفاءة الطرق والميادين، والقضاء على المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأضاف محافظ القليوبية انه تم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين التي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الحملة، أصدر المحافظ تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين والمتعدين على الأرصفة المخصصة للمشاة أو حرم الطريق العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي حالات إشغال تعيق حركة المرور أو تضر بالمظهر العام.

كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة اليومية للمنطقة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أن تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة هو هدف أساسي تسعى المحافظة لتحقيقه باستمرار.