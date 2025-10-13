قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
حوادث

الاخوات الاتنين وقعوا من السقالة لحظة عملهم .. صدمة في المنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية غمرين بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة شاب وإصابة شقيقه عقب سقوطه سقالة بهم أثناء عملهم بمدينة السادات.

حيث شيع الأهالي جثمان الشاب محمود علي 39 سنة شهيد لقمة العيش الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن.

البداية عندما خرج محمود وشقيقه احمد من أجل لقمة العيش قطعوا عشرات الكيلومترات من قريتهم بمركز منوف الي مدينة السادات من أجل كسب قوت يومهم والرزق الحلال.

صعد محمود وأحمد أعلي سقالة للدور الرابع للعمل بمدينة السادات ولكن سرعان من انقطع الوير ليسقط الشقيقان من أعلي السقالة.

مات محمود في الحال بينما اصيب شقيقه الأكبر احمد بإصابات مختلفة وخطيره ويتم احتجازه في العناية المركزة وسط حالة صحية سيئة.

وصل الخبر الي أسرتهم الذين هرولوا الي مستشفي السادات ليعلموا بوفاة الاخ الاصغر وإصابة شقيقه الأكبر أثناء عملهم بمدينة السادات.

سادت حالة من الحزن بين الجميع من أبناء القرية الذين أكدوا أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق ودائم الخروج من أجل لقمة العيش ورعاية أسرته.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهم من أعلي سقالة أثناء عملهم .

بالانتقال تبين مصرع الشاب محمود علي 39 سنة وإصابة شقيقه احمد 40 سنة عقب سقوطهم من أعلي سقالة بالطابق الرابع مما ادي الي وفاة أحدهم وإصابة الآخر.

وتم نقلهم إلي مستشفي السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مصرع شاب لقمة العيش

