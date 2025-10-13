رئيس جامعة السويس: قرار إنشاء الجامعة نقطة فارقة فى تاريخ بلد الصمود والمستشفي إضافة قويةا شاهد

تحتفل محافظة السويس فى الرابع و العشرين من أكتوبر كل عام بعيدها القومي تخليدا لذكرى تصدي المقاومة الشعبية والجيش والشرطة في السويس لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت احتلال المدينة في حرب أكتوبر 1973.

ففي هذا اليوم، تصدت القوات المصرية والمدنيون بشجاعة لهذه القوات وحطموا العديد من معداتها، وأثبتوا أن السويس مدينة صامدة وباسلة.

وقدم أهالي السويس ملحمة بطولية للدفاع عن مدينتهم وأصبح يوم 24 أكتوبر رمزاً للصمود والتضحية لمدينة السويس، التي تعد "مدينة الأبطال" و"مقصورة الغزاة"

والتقت صدى البلد في إطار توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بشباب مصر وعلى هامش احتفالات السويس بعيدها القومى بالأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس لما تمثله الجامعة من منارة كبرى لأبناء السويس وكذا في اطار التكامل بين الجامعة و محافظة السويس لخدمة ابناء المحافظة منذ قرار إنشائها عام 2012 و انفصالها عن جامعة قناة السويس .

وفى مستهل اللقاء حرص الأستاذ الدكتور اشرف حنيجل على تهنئى اهالى السويس بعيدهم القومى بوجه خاص و الشعب المصرى و القيادة السياسية والقوات المسلحة بنصر أكتوبر بوجه عام.

وأكد رئيس جامعة السويس أن نصر أكتوبر المجيد سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وملحمة خالدة عبرت بمصر إلى مستقبل مشرق.

وقال رئيس جامعة السويس إن نصر أكتوبر أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها، وقدم درسًا خالدًا في الإرادة والتخطيط والإيمان بالوطن.

وأضاف رئيس جامعة السويس أن النصر العظيم في السادس من أكتوبر حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأثبت للعالم أن إرادة المصريين لا تهزم حيث زرع الله في قلوب أبطالنا الإيمان والعزيمة، فقدموا أروع صور البطولة والفداء.

وأكد رئيس جامعة السويس قائلا نحن نستلهم من هذا النصر روح التحدي والعطاء تحت قيادة وطنية حكيمة تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.

ما هى التطورات التى شهدتها الجامعة على مدار السنوات الأخيرة ؟

شهدت جامعة السويس خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مختلف المجالات، شملت تطوير البنية التحتية والمعامل وقاعات المحاضرات، والارتقاء بخدمات شئون التعليم والطلاب، وتعزيز التحول الرقمي وشبكات الإنترنت، إلى جانب افتتاح كليات وبرامج جديدة، وتحقيق تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، فضلًا عن تنشيط الأنشطة الطلابية وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يعكس مكانة الجامعة المتنامية محليا و دوليا.

هل تم افتتاح المستشفى الجامعى ؟

تم افتتاح العيادات الخارجية للجمهور كتشغيل مبدئي في شهر مارس 2025 ،وتعتبر أحد أهم مشروعات الجامعة التي طالما انتظرها مجتمع جامعة السويس الذي بات في أمس الحاجة لمؤسسة معتبرة تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح لمستشفيات جامعة السويس من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كما وافق مجلس الجامعة على اللائحة المالية للمستشفى الجامعي وجاري اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتقام المستشفى على مساحة 42 ألف متر، ويضم 17 عيادة خارجية ، و15 غرفة عمليات 13 غرفة عمليات و2 مناظير و260 ا للإقامة، كما يوجد كما يوجد 26 سريرا للطوارئ، و22 وحدة للغسيل الكلوي، و23 ا للعناية المركزية، و 25 سرير حضانة و6 معامل تحاليل، و6 غرف تحاليل

هل وصل التطوير للمدن الجامعية ؟

فيما يتعلق بالمدينة الطلابية الجديدة جاء إنشاؤها في اطار سعى جامعة السويس لتوفير سكن ملاءم لطلابها، فقد قامت الجامعة بإنشاء مبنى جديد للمدينة الجامعية بمنطقة المستقبل بالسويس، بتكلفة مبدئية 300 مليون جنيه دفعة أولى والمبنى مكون من دور أرضي و 4 طوابق ، مساحة الدور 5400 متر مربع. ويشمل المبنى عدد 140 غرفة سعة 420 سرير. والمبنى الآن قد تم فرشه الأثاث وجاهز للتشغيل، وبالفعل تم استقبال طلاب وفود مختلف الجامعات المصرية ابان فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول الذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان في ابريل الماضي، وتم تسكين المدينة حاليا في العام 2025 .

ما هى أهم المراكز المتطورة بجامعة السويس خلال العام الجارى 2025؟

مبنى الاختبارات الإليكترونية

أحد أهم خطوات الجامعة الواسعة على طريق التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من مرحلة إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بسعة 2080 جهاز كمبيوتر، ليتمكن أكثر من 6000 طالب من أداء اختباراتهم في اليوم الواحد، وقد تخطت بتكلفة 100 مليون جنيه والمكون من 4 طوابق سعة كل طابق تتخطى ال 500 جهاز الجامعة.

مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة السويس

يعد مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة السويس أحد ثمار التعاون على مدى سنوات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة امديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي هدف الى تقديم خدمات لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وقد كان لإنشاء هذا المشروع المميز تأثيرات واضحة، حيث إحداث صدى واسع وتأثير كبير على كافة منسوبي الجامعة، حيث التمكين من نشر ثقافة التعامل وخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بين زملائهم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على أسس علمية رصينة.

مركز التطوير المهني

يعد إنشاء مركز التطوير المهني بالجامعة هدفا معتبر حيث السعي إلى تفعيل الجهود الحقيقية لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات. أن هذه الفجوة صنعها التقدم التكنولوجي اللحظي والهائل الذي ت شهده البشرية في وقتنا الحالي في مختلف المجالات والتخصصات، الأمر الذي أدى الي اختلاف الاحتياجات الشخصية والفنية للقوي العاملة. حيث تم تقديم خدمات مهنية إلى أكثر من 10000 طالب وخريج من منتسبي جامعة السويس خلال عامين.

ما هى خطط جامعة السويس لزيادة إعداد الوافدين و التوسع في البرامج الجديدة ؟

تضع جامعة السويس في خططها الاستراتيجية عدة محاور للتوسع في جذب الطلاب الوافدين والتوسع في البرامج الجديدة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك على النحو التالي: زيادة أعداد الطلاب الوافدين فتح برامج متميزة باللغة الإنجليزية خاصة في كليات الهندسة ، العلوم، البترول، والتجارة الدولية لجذب الطلاب من الدول العربية والأفريقية.

- تعزيز التعاون مع الملحقين الثقافيين والسفارات، والمشاركة في المبادرات التعليمية الإقليمية والدولية.

- تقديم خدمات متكاملة للطلاب الوافدين تشمل السكن والرعاية الأكاديمية والدعم الثقافي.

التوسع في البرامج الجديدة

- إدخال برامج أكاديمية حديثة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التكنولوجيا الحيوية، وإدارة الأعمال الدولية .

- إنشاء برامج مشتركة مع جامعات دولية لمنح شهادات مزدوجة أو مشتركة.

- تحديث مستمر للمناهج الدراسية بما يضمن مواكبتها للتطورات العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة .

الشراكة مع القطاع الخاص

- توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات البترول والغاز، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات التكنولوجيا.

- توفير برامج تدريب عملي صيفية للطلاب داخل المصانع والشركات.

- إنشاء مراكز بحثية وحاضنات أعمال تخدم الصناعة وتدعم الابتكار وريادة الأعمال.

كم يبلغ عدد طلاب جامعة السويس هذا العام و عدد الكليات ؟

يبلغ عدد طلاب جامعة السويس حوالي 16 ألف طالب بينما عدد طلاب جامعة السويس الأهلية حوالي 2800 طالب.

ما هى الرسالة التى تحب ان توجهها في عيد السويس القومى وذكرى انتصار أكتوبر 52 ؟

ادعو الله ان يحفظ مصر ويسدد خطى قيادتها السياسية و يحمى شعبها ويعين قواتها المسلحة و الشرطة على أداء مهامهم للذود والدفاع عن أرضها وأقول للمتربصين بأمن الوطن واهم من يظن ان من الممكن استهداف عقول شباب مصر فوقت الجد ستجدون الشباب المصرى في أول الصفوف للدفاع عن أرضه ووطنه وراجعوا التاريخ ولا تنسوا حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 73 و قاومة شعب السويس و انتصاره على العدوان 24 أكتوبر 73 وإحباط مخططه في الالتفاف على النصر ودخول مصر مقدمين أرواحهم و دمائهم أليسوا هم من كانوا الشباب في ذلك الوقت واعلموا أن جينات البطولة لشباب محافظات القناة تتوارث عن الآباء و الأجداد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .