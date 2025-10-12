قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدراسات الإسلامية بالديدامون تحتفل بانتصارات أكتوبر وتكرّم كوادرها المتميزة
شوبير: جماهير الأهلي متفائلة جدًا بييس توروب
ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
احذر الغرامة وقطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
مدير الكلية البحرية: نستخدم أحدث النظم العالمية والمناهج في عملية التدريس
أوقفوا حربنا أيضا.. زيلينسكي يهنئ ترامب على وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
شيخ الأزهر يعزي أمير قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ
صحف عالمية: شرم الشيخ تجمع قادة العالم في قمة حاسمة لوقف الحرب في غزة
وزير الري: الجيل الثاني لمنظومة الري ينقل مصر من الإرث إلى الريادة
محافظات

جولات مكوكية لتفقد انتظام العمل بمستشفيات رعاية بورسعيد الصحية

محمد الغزاوى

 أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة موسعة إلى مستشفى السلام بورسعيد ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

بدأت الجولة الميدانية للمدير التنفيذي والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، بتفقد مستشفى السلام، حيث تفقد أقسام الطوارئ، والأشعة، وبنك الدم، والرعايات المركزة، متابعًا عن قرب مسار المريض منذ لحظة دخوله قسم الطوارئ مرورًا بجميع مراحل الخدمة الطبية داخل المستشفى، لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة تقديم الخدمة وجودة الرعاية المقدمة للمنتفعين.

جولات مكوكية لتفقد انتظام العمل بمستشفيات رعاية بورسعيد الصحية 

و شملت الجولة زيارة مجمع الشفاء الطبي، حيث تم تفقد أقسام العنايات المركزة وراجع تطبيق معايير الجودة وسلامة المريض، مؤكدًا أهمية الالتزام الصارم ببروتوكولات مكافحة العدوى وتكامل الخدمات بين الأقسام المختلفة لتحقيق أعلى مستويات الأمان الطبي والجودة الشاملة، واستطلع خلال جولته آراء المنتفعين.

وعقب الجولة اجتمع المدير التنفيذي مع قيادات الهيئة وفرع بورسعيد ، تم خلاله مناقشة آليات تعزيز الأداء وتطوير بيئة العمل بما يحقق رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة، فيما تم التوجيه بالمتابعة المستمرة ومتابعة مؤشرات الأداء وإعادة التقييم بشكل مستمر.

ورافق المدير التنفيذي خلال زيارته ببورسعيد من رئاسة هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية ، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي ،الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ،الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية ، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية ، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية ، إضافة إلى عدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

بورسعيد الرعاية الصحية مجمع الشفاء مستشفي السلام

