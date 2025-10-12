تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ

عبر اللواء صلاح المعداوي، أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، ومحافظ الدقهلية الأسبق، عن اعتزازه وفخره بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكداً أنه تكليف يحمله "تاجاً فوق رأسه ونيشاناً على صدره"، وأنه يضعه "أمانة في عنقه".

وتقدم اللواء المعداوي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للرئيس السيسي، واصفاً إياه بـ "قائد المسيرة وزعيم مصر الرجل المخلص القوي الأمين"، على هذه الثقة الغالية التي مُنحها إياه.

كما أكد المعداوي التزامه بالعمل، عرفاناً بالجميل للرئيس، ووفاءً للوطن، وإخلاصاً لحزب حماة الوطن، وتقديراً لقادته، ومحبةً لمن ساهم في نجاحه في قيادة أمانة الحزب بالقاهرة.

واختتم اللواء المعداوي تصريحه بالدعاء أن يوفقه الله ليكون عند حسن ظن الجميع، وأن يشارك بكل قوة وفاعلية في نجاح مسيرة مجلس الشيوخ المصري العريق.

جدير بالذكر أن اللواء صلاح المعداوي، من أبناء مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.