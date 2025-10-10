بورسعيد بلا مرشحين في ثالث أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد أبوابها في اليوم الثالث دون أن يتقدم أي مرشح جديد، ليستمر العدد الإجمالي للمتقدمين عند 7 مرشحين فقط على مقعدي الدائرتين الأولى والثانية بالمحافظة.

وتُجري أعمال اللجنة داخل محكمة بورسعيد الابتدائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وعضوية المستشارين يوسف شومان وعبد الحليم صالح، وسط متابعة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم وضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وانتظام.

وكان اليوم الأول من فتح باب الترشح قد شهد تقدم 7 مرشحين، بينهم 2 في الدائرة وفي الدائرة الثانية: 5 مرشحين

وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات حتى يوم الأربعاء المقبل وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، في وقت تسود فيه حالة من الترقب داخل الشارع البورسعيدي انتظارًا لانضمام أسماء جديدة إلى السباق الانتخابي خلال الأيام المتبقية.