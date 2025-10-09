مدير أمن بورسعيد يواصل فتح شوارع الحميدي والتجاري والشرقية بعد الحريق.. صور

واصل اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد قيادة الحملات المكبرة لفتح شوارع الحميدى و التجارى و الشرقية ومتفرعاتهم بعد حريق شارع طولون الأسبوع قبل الماضي

جاءت الحملات في إطار جهود محافظة بورسعيد وبالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية لعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ،وتنفيذًا توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي،

وواصل، اللواء محمد خليل الجمسي ، مدير أمن بورسعيد، اليوم قيادة حملة مكبرة بشارع التجاري بحي العرب، لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات، بمشاركة شرطة المرافق ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ،والاستاذ محمد فواز رئيس حي المناخ،والأجهزة التنفيذية بالحي.

وشهدت الحملة رفع عدد من الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة وإزالة فروشات وبسطات عشوائية تعيق حركة المارة والسيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة فرض الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الحيوية.

وأكد مدير أمن بورسعيد خلال الحملة استمرار الجهود اليومية لعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، مؤكدا علي عدم التهاون مع أي مخالفات أو اشغالات جديدة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد،

وشدد مدير أمن بورسعيد على أن الحملات ستتواصل بكثافة في مختلف المناطق لتحقيق الانضباط الكامل داخل أحياء المحافظة.