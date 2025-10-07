من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم للمنافسات المحلية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
محمد الغزاوى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني عن فتح باب التقديم للمسابقة المحلية المؤهلة للدورة التاسعة، التي تُقام هذا العام تحت اسم دورة المرحوم الشيخ محمود علي البنا، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة تتضمن عدة مستويات للفئات العمرية، وتشمل فئة الكبار من سن 16 حتى 25 سنة بأربعة أفرع، هي: الحفظ بقراءة كاملة للذكور، الحفظ برواية واحدة للإناث، الصوت الحسن في التلاوة المجوّدة، والابتهال والإنشاد الديني. كما تتضمن فئة الصغار من سن 6 حتى 15 سنة ثلاثة أفرع، هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا، الصوت الحسن في التلاوة، والابتهال والإنشاد الديني.

وتواصل اللجنة تقديم فرعها المتميز الذي استحدثته العام الماضي على مستوى الجمهورية، وهو فرع "القارئ المتفقه"، الذي يجمع بين حفظ القرآن الكريم كاملًا والإلمام بالفقه الإسلامي، ويُتاح الاشتراك فيه للذكور والإناث من سن 10 حتى 35 سنة، بشرط حفظ متن "صفوة الزبد" لابن رسلان (كتاب الطهارة والصلاة كاملين).

وأشارت اللجنة إلى أن المشاركة تكون عبر تسجيل مقطع صوتي لا يتجاوز 3 دقائق بدون مؤثرات، وفق الشروط المحددة لكل فرع، وإرساله على البريد الإلكتروني للمسابقة: [email protected]، على أن تتضمن الرسالة الصوتية المقطع المسجَّل وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد، وبيانات المتسابق كاملة، والفئة العمرية، والفرع المشترك به، والرواية المختارة إن وُجدت.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تجاهل أي رسالة غير مكتملة أو غير مرتبة بالصيغة المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي التسجيلات هو يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري، كما لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من فرع واحد، أو في حال فوزه سابقًا بمركز دولي في نفس الفرع.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المسابقة تواصل ريادتها بين مسابقات القرآن الكريم في مصر والعالم، متمنية لجميع المتسابقين التوفيق والسداد، وتُقام المسابقة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي للمسابقة.

