يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد شارعي الحميدي و التجاري بحي العرب

محمد الغزاوى

واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية بحي العرب، لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحميدي والتجاري والشرقية و الشوارع الجانبية المتفرعة منها بحي العرب، وذلك حرصٱ على الحفاظ على النظام العام و تحقيق الانضباط، و السيولة في حركة المواطنين و السيارات.

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شوارع " الحميدي و التجاري و الشرقية " 

خلال الجولة، شدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة، بما تشمله من فروشات عشوائية و خيام و تند و كتل خرسانية، مع المتابعة الدورية لمنع عودة الإشغالات مجددٱ حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين والسيارات و حرصٱ على سلامة وأمان المواطنين.

و وجه اللواء محب حبشي، بسرعة البدء في تنفيذ  الخطة الشاملة لتطوير شوارع الحميدي والتجاري والشرقية، والشوارع المتفرعة منها، مشددًا على ضرورة أن يتم التطوير بما يتماشى مع الحفاظ على الطابع التراثي والحضاري لحي العرب، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الواجهة الحضارية لقلب مدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تحقيق الانضباط بحي العرب وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمناطق التاريخية والتراثية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وضمن خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد٠

بورسعيد الحميدى التجارى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الاعمال

مكتبة مصر العامة تشارك في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض بانوراما أكتوبر ويشيد بإبداعات الطلاب.. صور

الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

