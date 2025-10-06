محافظ بورسعيد يتفقد شارعي الحميدي و التجاري بحي العرب

واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية بحي العرب، لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحميدي والتجاري والشرقية و الشوارع الجانبية المتفرعة منها بحي العرب، وذلك حرصٱ على الحفاظ على النظام العام و تحقيق الانضباط، و السيولة في حركة المواطنين و السيارات.

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شوارع " الحميدي و التجاري و الشرقية "

خلال الجولة، شدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة، بما تشمله من فروشات عشوائية و خيام و تند و كتل خرسانية، مع المتابعة الدورية لمنع عودة الإشغالات مجددٱ حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين والسيارات و حرصٱ على سلامة وأمان المواطنين.

و وجه اللواء محب حبشي، بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير شوارع الحميدي والتجاري والشرقية، والشوارع المتفرعة منها، مشددًا على ضرورة أن يتم التطوير بما يتماشى مع الحفاظ على الطابع التراثي والحضاري لحي العرب، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الواجهة الحضارية لقلب مدينة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تحقيق الانضباط بحي العرب وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمناطق التاريخية والتراثية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وضمن خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد٠