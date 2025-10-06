كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بمقر مكتبه بديوان المديرية الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية للمادة بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى و لمياء البيومى موجه عام مادة العلوم والأستاذة هديه الجمل مشرف عام نادى العلوم.

وشمل التكريم الطالبة جنه ياسر المقيدة بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الموسوعة العلمية ومشرفتها الأستاذة سونيا حلمى والطالبة هناء عونى المقيدة بمدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى ذات المسابقة ومشرفتها الأستاذة مى برهام.

تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

كما كرم الطالبة منه سالم المقيدة بمدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات والحاصلة على المركز الرابع جمهورى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الوسيلة التعليمية ومشرفتها الأستاذة مى برهام والطالبة عائشة مكرم المقيدة بمدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى ذات المسابقة ومشرفتها الأستاذة جيهان الششتاوى عن نفس المسابقة.

وتم تكريم الطالب آسر حبيب المقيد بمدرسة أسامة بن زيد الرسمية لغات لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الاجهزة المبتكرة والطالب أحمد حسن سالم المقيد بمدرسة القناة الإعدادية بنين لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشاريع الحيوية.

كما تم تكريم الطالب يوسف الغضبان المقيد بمدرسة على سليمان الابتدائية لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة اللعبة المبتكرة ومشرفته الأستاذة إيمان يوسف.