حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
محافظات

تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

محمد الغزاوى

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بمقر مكتبه بديوان المديرية الطلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية للمادة بحضور  الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى و لمياء البيومى موجه عام مادة العلوم والأستاذة هديه الجمل مشرف عام نادى العلوم.

وشمل التكريم الطالبة جنه ياسر المقيدة بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الموسوعة العلمية ومشرفتها الأستاذة سونيا حلمى والطالبة هناء عونى المقيدة بمدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى ذات المسابقة ومشرفتها الأستاذة مى برهام.

كما كرم الطالبة منه سالم المقيدة بمدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات والحاصلة على المركز الرابع جمهورى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الوسيلة التعليمية ومشرفتها الأستاذة مى برهام والطالبة عائشة مكرم المقيدة بمدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى ذات المسابقة ومشرفتها الأستاذة جيهان الششتاوى عن نفس المسابقة.

وتم تكريم الطالب آسر حبيب المقيد بمدرسة أسامة بن زيد الرسمية لغات لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الاجهزة المبتكرة والطالب أحمد حسن سالم المقيد بمدرسة القناة الإعدادية بنين لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشاريع الحيوية.

كما تم تكريم الطالب يوسف الغضبان المقيد بمدرسة على سليمان الابتدائية لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة اللعبة المبتكرة ومشرفته الأستاذة إيمان يوسف.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

