محافظ بورسعيد يشهد احتفالية كلية التربية النوعية بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، احتفالية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور العميد أ ح مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد الروبي عميد الكلية، و محمد فواز رئيس حي المناخ ،وعدد من القيادات التنفيذية والجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية كلية التربية النوعية بالذكرى ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة

و تضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية والموسيقية على مسرح الكلية، والتي جسدت بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وعبرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالجيش المصري وتضحياته من أجل الوطن.

وعلى هامش الفعالية، افتتح السيد المحافظ معرض “أسرة طلاب مصر” لعدد من اللوحات والأعمال الفنية التي أبدعها طلاب الكلية، حيث أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للأعمال الفنية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في غرس روح الانتماء والفخر بالوطن لدى الشباب وتعد نموذجا لدور مؤسسات التعليم في دعم الوعي الوطني وتنمية الحس الإبداعي لدى الطلاب.

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد التهنئة إلى قيادات جامعة بورسعيد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هذه الذكرى ستظل رمزا للفخر والعزة والانتصار ودليلًا على قوة الإرادة المصرية وقدرتها على تحقيق المستحيل.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهود التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل من أجل إعادة بورسعيد إلى شكلها التاريخي المميز الذي يليق بعراقتها ومكانتها كأول محافظة رقمية ونموذج يحتذى به في التطوير والتحديث ،موجها التهنئة لأبناء بورسعيد وللشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.