عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تزامنا باحتفالات أكتوبر

محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تزامنا باحتفالات الذكرى 52 لانتصار اكتوبر
محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تزامنا باحتفالات الذكرى 52 لانتصار اكتوبر
محمد الغزاوى

وضع اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والعميد  أ ح مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، و اللواء جورج نصير قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، تخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الوطن في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تزامنا باحتفالات الذكرى 52 لانتصار اكتوبر 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد و القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، و طلاب المدارس و الجامعات و عدد من أبطال حرب أكتوبر و أبناء محافظة بوسعيد،  حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر ببطولات القوات المسلحة المصرية أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

وأكد محافظ بورسعيد خلال مراسم الاحتفال أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رمزًا للفداء والتضحية والعزيمة التي سطّرها رجال القوات المسلحة بدمائهم الطاهرة دفاعًا عن أرض الوطن، مشيرًا إلى أن أبناء بورسعيد يواصلون العمل والبناء استكمالًا لمسيرة العطاء والانتصار.

وقال محافظ بورسعيد، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى خالدة تجسد عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية، التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة الأرض والكرامة

