محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تزامنا باحتفالات أكتوبر

وضع اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والعميد أ ح مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، و اللواء جورج نصير قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، تخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الوطن في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد و القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، و طلاب المدارس و الجامعات و عدد من أبطال حرب أكتوبر و أبناء محافظة بوسعيد، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر ببطولات القوات المسلحة المصرية أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

وأكد محافظ بورسعيد خلال مراسم الاحتفال أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رمزًا للفداء والتضحية والعزيمة التي سطّرها رجال القوات المسلحة بدمائهم الطاهرة دفاعًا عن أرض الوطن، مشيرًا إلى أن أبناء بورسعيد يواصلون العمل والبناء استكمالًا لمسيرة العطاء والانتصار.

وقال محافظ بورسعيد، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى خالدة تجسد عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية، التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة الأرض والكرامة