أحمد الرافعي: مهرجان بورسعيد خطوة مهمة.. ويجب أن يصل صداه لأهالي المدينة

عبّر الفنان أحمد الرافعي عن سعادته الكبيرة بتواجده في مدينة بورسعيد خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، مؤكدًا أن للمحافظة مكانة خاصة في قلبه منذ صغره، حيث اعتاد زيارتها مع أسرته، وما زال يحتفظ بعلاقة متواصلة بها حتى اليوم.

ضرورة الوصول للجمهور المحلي

وفي تصريحاته، خلال برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدي البلد وجّه الرافعي رسالة مهمة للقائمين على المهرجان، شدد خلالها على أهمية تعزيز الحضور الجماهيري من أبناء بورسعيد، قائلًا:"سعيد جدًا إن أخيرًا بقى فيه مهرجان سينمائي في بورسعيد.. لكن واضح إن كثير من الأهالي مش عارفين بوجوده.

وضروري يكون فيه مجهود إعلامي أكبر علشان يعرفوا إن ليهم مهرجان وده هيشجعهم يحضروا ويتفاعلوا مع العروض".

دعوة لتطوير التنظيم والانفتاح الجماهيري

الرافعي أبدى أمله في أن تشهد الدورات القادمة من المهرجان تطورًا ملحوظًا على مستوى التنظيم والمحتوى المقدم، مشيرًا إلى أهمية جذب جمهور الفن من غير المتخصصين، خاصة من الشباب ومحبي السينما في المدينة، وقال:"مش بس وجود السينمائيين مهم.. كمان الناس العادية اللي بتحب تتفرج على أفلام أو تحضر ندوة. ده مش هيحصل غير لما المهرجان ينزل للشارع ويكلم الناس بلغتهم".

بورسعيد في الذاكرة والمحبّة

وفي حديث عاطفي عن علاقته بالمكان، أوضح الفنان أنه يزور بورسعيد باستمرار مع أسرته، لأسباب تتعلق بالراحة والذكريات، قائلاً:"إحنا دايمًا بنيجي بورسعيد، مش ممكن يعدي شهر إلا ونيجي.. بحب السمك جدًا وبنرتبط بمواسمه. لكن كمان عندي ذكريات من الطفولة مع والدي، والمشي في الشوارع القديمة بيرجعني سنين لورا. عندي حنين كبير للمكان ده".

وفي ختام تصريحاته، تحدث الرافعي عن أعماله السينمائية المرتقبة، مشيرًا إلى استمراره في تصوير عدد من الأفلام الجديدة، منها:

فيلم "الساعة سبعة" (اسم مؤقت)

فيلم "إيجي بست"، من إخراج مروان عبد المنعم وبطولة أحمد مالك، مروان بابلو، وسلمى أبو ضيف

فيلم "الحارس"، من إخراج ياسر سامي وبطولة هاني سلامة