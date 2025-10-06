محافظ بورسعيد: ذكرى نصر أكتوبر نستلهم منها روح التحدي والعطاء

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ 52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بساحة مصر المطلة على ضفاف قناة السويس، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد ،العميد أ ح /مظهر الهبيان، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،وممثل الاوقاف والكنيسة، والمهندس محمد سلامة ،عضو مجلس الشيوخ، والاستاذ احمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من القيادات العسكرية والشعبيةو التنفيذية والأمنية، وأبطال القوات المسلحة وأسر الشهداء، فضلًا عن مشاركة طلاب المدارس والشباب وعدد من أهالي بورسعيد.

حبشي نصر أكتوبر المجيد سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، وما قدمه أبناء الوطن من تضحيات لاسترداد الأرض والعزة والكرامة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء محب حبشي أن نصر أكتوبر المجيد سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وملحمة خالدة عبرت بمصر إلى مستقبل مشرق، مشيرًا إلى أن هذا النصر أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها، وقدم درسًا خالدًا في الإرادة والتخطيط والإيمان بالوطن.

وأضاف محافظ بورسعيد “اليوم ليس يومًا عاديًا، فالنصر العظيم في السادس من أكتوبر حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأثبت للعالم أن إرادة المصريين لا تهزم حيث زرع الله في قلوب أبطالنا الإيمان والعزيمة، فقدموا أروع صور البطولة والفداء. ونحن اليوم نستلهم من هذا النصر روح التحدي والعطاء تحت قيادة وطنية حكيمة تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.

واختتم محافظ بورسعيد كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن بورسعيد ستعاد إلى شكلها التاريخي المميز الذي يليق بعراقتها ومكانتها كأول محافظة رقمية ونموذج يحتذى به في التطوير والتحديث، موجها التهنئة لأبناء بورسعيد وللشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.

وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية قدمتها فرقة ريفيرانس لفن الباليه التابعة لمديرية الشباب والرياضة بقيادة وتدريب الكابتن فيكتوريا، إلى جانب عروض فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، التي قدمت عددا من الأغاني الوطنية التي جسدت روح الانتصار والانتماء للوطن وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر وأسر الشهداء تقديرا لعطائهم وتضحياتهم من أجل الوطن.