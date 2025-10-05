محافظ بورسعيد : انتصار  السادس من أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن

أكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وذكرى خالدة تجسد عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية، التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء لاستعادة الأرض والكرامة.

وقال المحافظ: "إننا نستعيد في هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز ملحمة البطولة والوحدة الوطنية التي جسدت إرادة المصريين الصلبة في مواجهة التحديات وتحقيق النصر، لتظل القوات المسلحة الدرع الحامي للوطن وصمام أمنه واستقراره."

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن ما تشهده مصر اليوم من تنمية شاملة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، هو امتداد لروح أكتوبر، التي تعلمنا منها الإصرار والعمل والعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة.

واختتم محافظ بورسعيد تصريحه موجهًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل، ولأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا دمائهم فداءً لمصر، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها من كل سوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.