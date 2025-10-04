قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد علي رزق: مهرجان بورسعيد السينمائي انطلاقة فنية تستحق الدعم والتقدير

منار عبد العظيم

أبدى الفنان محمد علي رزق إعجابه الشديد بانطلاق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، واصفًا إياه بـ"المولود الفني الجميل" الذي يستحق الدعم والرعاية ليستمر وينمو عامًا بعد عام.

وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على شاشة صدى البلد، قال رزق:"الحمد لله على السلامة للمهرجان الجميل ده، وإن شاء الله يكبر ويبقى من أهم الفعاليات السينمائية في مصر. أي مبادرة بتخدم الصناعة إحنا معاها، وبنحب نشوفها بتتطور".

وأشار إلى أن إقامة مهرجان سينمائي في مدينة مثل بورسعيد ليس بالأمر السهل، لكنه حلم تحقق بفضل جهود مجموعة من الشباب المتحمسين الذين عملوا بإخلاص:"الصعوبات موجودة، خاصة في المهرجانات اللي بتبدأ من المحافظات، لكن اللي اشتغلوا على المهرجان ده ناس زي الفل.. قدروا يحققوا دورة أولى محترمة ويستضيفوا نجوم كبار".

كما ثمّن رزق المبادرة بتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، واعتبر أن إطلاق اسمه على الدورة الأولى يعد تقديرًا مستحقًا لفنان كبير ينتمي إلى بورسعيد:"ده أقل واجب يتقدم لفنان بقيمة محمود ياسين.. تحية كبيرة للقائمين على المهرجان على هذه اللفتة الراقية".

وفي ختام حديثه، أكد محمد علي رزق أن مهرجان بورسعيد السينمائي يعد إضافة حقيقية للمشهد الثقافي والفني في مصر، متمنيًا له الاستمرارية والنمو ليصبح من المهرجانات الرائدة في المستقبل.

محمد علي رزق مهرجان بورسعيد السينمائي شيرين سليمان

