محافظ بورسعيد: أكتوبر رمز الفخر والعزة والكرامة

تقدم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بأسمى معاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذه الذكرى ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، وتجسيدًا لبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت للوطن هيبته وكرامته.

وأعرب اللواء محب حبشي عن خالص التقدير والاعتزاز بدور القيادة السياسية الحكيمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد يقفون خلف القيادة السياسية داعمين ومساندين لمواصلة مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس.