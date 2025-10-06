قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم
وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم
محمد الغزاوى

شهد طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  اليوم  جانبا من تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين "بالمرحلة الخامسة" ضمن مسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مساعد"، وذلك عقب اجتيازهم للاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يأتي التدريب تحت عنوان "برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني " وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات .

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب والأستاذ حامد حجازى موجه عام مادة التربية الرياضية والأستاذة رضا الجبالى مدير مدرسة بورسعيد الثانوية بنات .

ومن جانبه أوضح الغرباوى  ، أنه تقرر بدء التدريب اعتبارًا من يوم أمس الاحد الموافق 5 أكتوبر، ويستمر حتى الثلاثاء 7 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحًا، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء البدوى  مدير إدارة التدريب ، مشيرا إلى أن التدريب سيُعقد على مدار ثلاثة أيام اليوم الأول بمركز التدريب الرئيسى واليوم الثانى والذى يشمل التأهيل البدنى بحضور موجهى مادة التربية الرياضية واليوم الثالث بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين .

وأكد مديرالمديرية ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات السليمة نحو ممارسة مهام التعليم والتعلم بكفاءة، بما يؤهلهم تربويًا ويدربهم على طرق التدريس الحديثة وفق منظومة التعليم الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية، مشددا على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لعقد التدريب بالشكل الأمثل، بما يضمن الاستفادة القصوى منه.

وأشارالغرباوى ، إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطط التنمية المهنية للمعلمين الجدد، موضحا أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال أكثر من 162 معلمً ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة، موزعين على 3 قاعات تدريبية كما سبق ذكره وأكد أن التدريب سيستمر على مدار ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل البدني والذهنى .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ودعم نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

وزير الثقافة يستقبل مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نُقدّر دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والمعرفة بربوع الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيد وتستلهم دروسه عبر منصتها الإلكترونية

بالصور

طريقة عمل مكرونة الكانيلوني بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل معكرونة الكانيلوني
طريقة عمل معكرونة الكانيلوني
طريقة عمل معكرونة الكانيلوني

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله

خطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًا

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات ‏حكومية| صور

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد