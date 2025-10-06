شهد طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم جانبا من تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين "بالمرحلة الخامسة" ضمن مسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم مساعد"، وذلك عقب اجتيازهم للاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يأتي التدريب تحت عنوان "برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني " وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات .

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات تدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب والأستاذ حامد حجازى موجه عام مادة التربية الرياضية والأستاذة رضا الجبالى مدير مدرسة بورسعيد الثانوية بنات .

ومن جانبه أوضح الغرباوى ، أنه تقرر بدء التدريب اعتبارًا من يوم أمس الاحد الموافق 5 أكتوبر، ويستمر حتى الثلاثاء 7 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحًا، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب ، مشيرا إلى أن التدريب سيُعقد على مدار ثلاثة أيام اليوم الأول بمركز التدريب الرئيسى واليوم الثانى والذى يشمل التأهيل البدنى بحضور موجهى مادة التربية الرياضية واليوم الثالث بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين .

وأكد مديرالمديرية ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات السليمة نحو ممارسة مهام التعليم والتعلم بكفاءة، بما يؤهلهم تربويًا ويدربهم على طرق التدريس الحديثة وفق منظومة التعليم الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية، مشددا على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لعقد التدريب بالشكل الأمثل، بما يضمن الاستفادة القصوى منه.

وأشارالغرباوى ، إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطط التنمية المهنية للمعلمين الجدد، موضحا أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال أكثر من 162 معلمً ومعلمة ضمن المرحلة الخامسة من المسابقة، موزعين على 3 قاعات تدريبية كما سبق ذكره وأكد أن التدريب سيستمر على مدار ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل البدني والذهنى .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ودعم نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات المرشحين للعمل في وظيفة معلم مساعد ضمن المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم.