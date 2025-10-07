محافظ بورسعيد: طرح كراسات الإسكان التعاوني والاجتماعي يومي 15 أكتوبر و15 نوفمبر

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، طرح كراسات شروط جديدة لمشروعات الإسكان بالمحافظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين،

الفرصة الأخيرة

وأكد محافظ بورسعيد أن الكراسات ستُطرح يومي 15 أكتوبر و15 نوفمبر، وستكون مخصصة لمشروعات الإسكان التعاوني والمتبقين من مشروعات المحافظة السابقة التي تم طرحها عام 2013.

وأكد المحافظ أن أولوية الحصول على الوحدات السكنية ستكون وفقًا لتاريخ التقدم، داعيًا المواطنين المستحقين إلى سرعة سحب الكراسات والتقديم فور فتح باب الحجز.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الهدف هو إنهاء ملفات الإسكان القديمة بشكل كامل كفرصة أخيرة .

وطالب محافظ بورسعيد أهالي الباسلة قاىلا "هستأذنكم إننا نفوق لأولادنا الجايين، وعاوزين خلاص نقفل صفحة الإسكان اللي من 2013، بعد الكراسات اللي هيتم طرحها دي، لأن ابننا اللي كان عنده 12 سنة أيام المشروعات دي بقى عنده 24 سنة، وليه حق علينا إننا نوفر له وحدة سكنية".

وأوضح المحافظ أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ مشروع استكمال الحي الإماراتي المخصص لمتقدمي الإسكان التعاوني، مؤكدًا أن مشروعي 15 أكتوبر و15 نوفمبر سيكونان مخصصين بالكامل للمستحقين من فئات الإسكان التعاوني وباقي المشروعات القديمة.

وشدد المحافظ في على أن هذه الطروحات الجديدة تمثل المرحلة الأخيرة في أزمة الإسكان ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن الهدف هو طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة تضمن السكن الكريم للأجيال القادمة.