للأسبوع الثاني على التوالي زهور بورسعيد يشن حملة مكبرة لمصادرة ومنع انتشار الماشية المتجولة

شن رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة اليوم الإثنين لمصادرة ومنع انتشار الماشية في الشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، وبعد انتهاء المهلة المحددة التي منحها المحافظ لأصحاب الماشية المتجولة لمدة 72 ساعةكحد أقصى لتجميعها وإزالتها من الطرق العامة،

وخلال الحملة تم مصادرة الماشية التي تم رصدها بأحد شوارع الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه،كما تفقد رئيس حي الزهور موقع أرض الشادوف المخصص لتواجد الأبقار والدواب ،وشدد على أصحابها بعدم خروج أي دابة خارج النطاق المحدد، حفاظا على المظهر الحضاري للحي وحق المواطنين في شوارع نظيفة وآمنة.

وأكد اللواء أيمن صبحي استمرار الحملات بشكل يومي دون تهاون حتى القضاء الكامل على تلك الظاهرة التي تشوه المظهر الجمالي للشوارع، مؤكدا علي تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالف للتعليمات.

وشدد رئيس حي الزهور لأصحاب الماشية على عدم التهاون في تطبيق القرارات الخاصة بمنع انتشارها في الشوارع حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.