محافظ بورسعيد يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

تقدم اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو واختياره مديرًا عامًا للمنظمة، ليسجل إنجازا دبلوماسيًا جديدًا يضاف إلى سجل مصر على الساحة الدولية ويؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على مستوى العالم.

محافظ بورسعيد يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو

وأكد اللواء محب حبشي أن هذا الفوز المستحق للدكتور خالد العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس ما يتمتع به من خبرة واسعة ورؤية متفردة تجعله قادرا على قيادة المنظمة بكفاءة واقتدار بما يواكب تطلعات المجتمع الدولي في مجالات الثقافة والتعليم وصون التراث الإنساني.

وأشار المحافظ إلى أن أبناء مصر دائما قادرون على تحقيق التميز في مختلف المحافل الدولية، متمنيًا للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة وأن يوفقه الله لما فيه رفعة الوطن وخير الإنسانية.