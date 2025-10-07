قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
أخبار البلد

ميناء شرق بورسعيد يحتل المركز الثالث عالميا والأول إقليميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات

الموانىء
الموانىء
حمادة خطاب

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بوفد البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد جورج بيانكو داريدو رئيس فريق العمل الجديد لمشروعي النقل بالبنك الدولي، لمتابعة مشروعات التعاون الجارية وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة.

استعرض اللقاء أمس الأثر الإيجابي لمشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على تقدم ترتيبها في المؤشرات الدولية، إذ احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، في إنجاز يعكس كفاءة التشغيل وتطوير منظومة النقل البحري واللوجستي في مصر. كما تقدم ترتيب ميناء الإسكندرية إلى المرتبة التسعين ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List، فيما تقدمت مصر 100 مركز عالميًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المرتبة الثامنة عشرة.

وأشاد وفد البنك الدولي بما حققته مصر من إنجازات في تطوير الموانئ البحرية والبنية التحتية، مؤكدين أن ميناء شرق بورسعيد أصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة والتشغيل، وأن التجربة المصرية في تطوير منظومة النقل تُعد من أفضل الممارسات في إفريقيا والشرق الأوسط. كما بحث الجانبان دعم البنك لإنشاء منظومة تدريب إقليمي وجامعة دولية للنقل لتأهيل الكوادر الفنية في مجالي النقل والصناعة.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بتأهيل العنصر البشري وتخريج كوادر جديدة قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف قطاعات النقل. كما تمت مناقشة فرص التعاون في مجال توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية والوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ضمن خطة وزارتي النقل والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي تصدر ميناء شرق بورسعيد لمؤشر البنك الدولي تتويجًا لخطة تطوير شاملة تضمنت إنشاء أرصفة بطول 5 كيلومترات وتعميق الممرات الملاحية إلى 18.5 متر، ما جعله أحد أهم الموانئ المحورية في البحر المتوسط وركيزة رئيسية في مشروع محور تنمية قناة السويس الهادف لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كامل الوزير الصناعة والنقل الشرق الأوسط

