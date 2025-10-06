محافظ بورسعيد: قواتنا المسلحة قدمت تضحيات وكتبت سجلا مشرفا من البطولة والنصر

وجه اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة القلبية، اليوم، للشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعادها الله على مصر وابنائها في خير ورخاء و تنمية و استقرار

وأكد محافظ بورسعيد ؛ أن قواتنا المسلحة قدمت تضحيات و كتبت سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن،

ولفت محافظ بورسعيد الي أن نصر أكتوبر جسد معاني الانتصار والتلاحم بين الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات