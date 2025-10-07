محافظ بورسعيد يشيد بجهود المنطقة الأزهرية ببورسعيد في دعم العملية التعليمية

تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، معهد الزهور النموذجي الأزهري لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وذلك بحضور اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور و الدكتورة نشوى شبانة مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد

واطمأن محافظ بورسعيد خلال جولته على انتظام الحصص الدراسية، والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور، و تأكد سيادته من جاهزية المعهد بكافة الوسائل التعليمية الحديثة التي تضمن توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب

كما تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية والتقى بالطلاب وهيئة التدريس، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام، وداعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف في نفوس أبنائه

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المنطقة الأزهرية ببورسعيد في دعم العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، موجهًا الشكر لقيادات المعهد وهيئة التدريس على ما يبذلونه من جهد لخدمة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم وتطوير التعليم الأزهري، والاهتمام برفع كفاءة المنشآت التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب