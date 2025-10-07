قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود المنطقة الأزهرية ببورسعيد في دعم العملية التعليمية

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية الدراسية بمعهد الزهور النموذجي الأزهري
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية الدراسية بمعهد الزهور النموذجي الأزهري
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، معهد الزهور النموذجي الأزهري لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وذلك بحضور اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور و الدكتورة نشوى شبانة مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد

واطمأن محافظ بورسعيد خلال جولته على انتظام الحصص الدراسية، والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور، و تأكد سيادته من جاهزية المعهد بكافة الوسائل التعليمية الحديثة التي تضمن توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب

كما تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية والتقى بالطلاب وهيئة التدريس، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام، وداعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف في نفوس أبنائه

وأشاد محافظ  بورسعيد بجهود المنطقة الأزهرية ببورسعيد في دعم العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، موجهًا الشكر لقيادات المعهد وهيئة التدريس على ما يبذلونه من جهد لخدمة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم وتطوير التعليم الأزهري، والاهتمام برفع كفاءة المنشآت التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد معهد الزهور النموذجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عمر هاشم

رغم ظروفه الصحية.. واصل يودع صديقه أحمد عمر هاشم من داخل الجامع الأزهر

انتهاء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بحضور شيخ الأزهر وكبار العلماء

انتهاء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بحضور شيخ الأزهر وكبار العلماء

أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد نعينع ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت أخا حبيبا وصديقا عزيزا

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد