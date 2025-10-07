محافظ بورسعيد: مشكلة النظافة تبدأ في الانتهاء خلال شهر ونصف

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن التعاقد رسميًا مع أكبر شركة نظافة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الشركة ستبدأ العمل تدريجيًا داخل جميع الأحياء خلال شهر ونصف، لإنهاء أزمة القمامة التي عانت منها المحافظة خلال الفترة الماضية.

تعاقدنا مع أكبر شركة نظافة لحل الأزمة

وقال محافظ بورسعيد يشهد الله إن رؤساء الأحياء كانوا بيقفوا في الشارع لحد الساعة 12 بالليل مع اللوادر، لكن الموضوع كان أكبر مننا، والأزمة كانت كبيرة علينا، لكن ما فيش حاجة كبيرة على ربنا، وبإذن الله هنقدر".

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن التعاقد تم بشكل كامل، وأن خطة العمل الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة النظافة ببورسعيد.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بالصبر والتعاون مع الأجهزة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، حتى تبدأ الشركة أعمالها بشكل كامل.

وأكد اللواء حبشي أن بورسعيد ستعود كما يريدها أهلها وأجمل مما كانت عليه.

وشدد اللواء محب حبشي أنه يشعر بمرارة حينما يستمع إلى شكاوى المواطنين من تراكم القمامة، موضحًا أن المحافظة كانت تعاني من أزمة حادة في النظافة نتيجة فشل الشركة السابقة، التي تم إنهاء التعاقد معها بعد تقصيرها في أداء المهام المطلوبة.

واختتم محافظ بورسعيد تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة بالكامل في النظافة والخدمات العامة، تليق باسم بورسعيد وأهلها.