خبير: المناورات العسكرية بين روسيا والصين وإيران لا تعكس استعدادًا لصدام عسكري مع أمريكا

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران، التي أُجريت مؤخرًا في جنوب أفريقيا، لا تعكس استعدادًا لصدام عسكري مباشر مع الولايات المتحدة، بقدر ما تمثل رسالة سياسية تهدف إلى تأكيد العمل المشترك بين هذه الدول خارج المياه الإقليمية، وإبراز نموذج بديل غير غربي لإدارة الأمن البحري.

وأوضح هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حجم القوات المشاركة في المناورات محدود، إذ شاركت روسيا بمدمرة وسفينة إمداد لوجستية، والصين بمدمرتين وسفينة إمداد، فيما شاركت إيران بفرقاطة وسفينة أخرى، إضافة إلى سفينة واحدة من جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعكس طابعًا تدريبيًا لا هجوميًا.

وأشار هشام الحلبي، إلى أن المناورات خلت من أي مؤشرات تصعيد عسكري، مثل حاملات الطائرات أو الذخائر المتقدمة أو الصواريخ الاستراتيجية أو عمليات الإنزال البرمائي الواسع، فضلًا عن غياب الطيران البحري الكثيف، ما يؤكد أنها لا تستهدف توجيه رسالة عسكرية مباشرة لواشنطن، وإنما تندرج في إطار الرسائل السياسية التي غالبًا ما يتم تضخيمها إعلاميًا.