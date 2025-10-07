محافظ بورسعيد ينعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

نعى اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان أحد رموز الدعوة الوسطية، وعَلَمًا من أعلام الأزهر الشريف الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام وتعاليمه الصحيحة، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية فقدت قامة علمية كبيرة أثرت الحياة الدينية والفكرية بعلمها الغزير ومواقفها الوطنية المخلصة.

محافظ بورسعيد ينعي العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم

وتقدّم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، ولجميع علماء الأزهر الشريف، وللشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من علمٍ وجهدٍ في خدمة دينه ووطنه.

إنا لله وإنا إليه راجعون