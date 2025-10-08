مدير أمن بورسعيد يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط بميدان قصر الثقافة | صور

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بقيادة اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حملة مكبرة بنطاق ميدان قصر الثقافة بحي المناخ شارك بها العديد من أفرع الأمن المختلفة بالمحافظة .

جاءت الحملة فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين من عدم الالتزام بقواعد المرور بالميدان و تكدس سيارات ميكروباص السرفيس بالميدان بشكل بسبب العديد من المشاكل و يعرض المواطنين للاذي وكذا انتشار الباعة الجائلين وتحويل المنطقة لسوق عشوائى

مدير أمن بورسعيد يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط بميدان قصر الثقافة

شارك فى الحملة شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس و إدارة مرور المحافظة بقيادة العميد كريم لهيطة و المقدم حسام وهدان مدير مباحث مرور بورسعيد بالإضافة إلي مأمور قسم المناخ العقيد محمد شطا و ضباط البحث الجنائي بالقسم

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات و أعادت الانضباط للميدان وسط تحذيرات بالتعامل بكل حزم مع كل من يخرج على القانون و يكدر السلم العام و يعرض حياة المواطنين للخطر .

وشارك بالحملة رئيس حي المناخ بناء على تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتسهيل كل احتياجات القيادات الأمنية لإنجاح الحملة و الحفاظ على ما حققته من مكتسبات .