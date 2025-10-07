محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال تقنين أوضاع أراضي الدولة

عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بملف التقنين، مركز معلومات شبكات المرافق والأملاك والمالية والتحول الرقمي والشئون القانونية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على سرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي والانتهاء من التعاقدات مع الجادين مؤكدًا في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.

ووجه محافظ بورسعيد بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات ومتابعة سير العمل أولًا بأول، بما يضمن إنجاز الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.