استعدادا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة

تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة، وذلك في إطار جولاته الميدانية للوقوف على مستجدات العمل في المشروعات الجديدة التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، وضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية.

رافق المحافظ خلال جولته المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد، و محمد رفعت سكرتير مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة وعدد من الجهات المختصة بالمحافظة

استعدادًا لافتتاحها .. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة " بمحكمة بورفؤاد الجزئية " الجديدة

وخلال الجولة، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمحكمة، من حيث تكثيف أعمال التجميل وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات على حرم الطريق، بما يسهم في فرض النظام و الانضباط بالمنطقة و الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالمناطق المحيطة بالمؤسسات والمنشآت الخدمية، بما يسهم في تعزيز تقديم خدمات متميزة للمواطنين ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد.