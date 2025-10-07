برشلونة يحدد ملعب مواجهة جيرونا في ديربي كتالونيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الملعب الذي سيستضيف مواجهة برشلونة وجيرونا في ديربي كتالونيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويستأنف برشلونة مبارياته بعد فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، عندما يلتقي جيرونا يوم 18 أكتوبر الجاري، في لقاء مرتقب بين الفريقين.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تقرر إقامة المباراة على ملعب "مونتجويك"، الذي يستضيف مباريات برشلونة مؤقتًا، حيث خاض عليه الفريق آخر مواجهتيه أمام ريال سوسيداد في الدوري وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الكتالوني يأمل في العودة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو"، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد، بسبب عدم حصوله على التصاريح النهائية من مجلس المدينة لافتتاحه رسميًا بعد أعمال التطوير الجارية.

يُذكر أن برشلونة خاض بعض مبارياته هذا الموسم على ملعب يوهان كرويف، إلا أن مواجهة جيرونا ستُقام رسميًا على ملعب مونتجويك.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.