كروس : برشلونة يمتلك أحد أكثر الأساليب جاذبية ولكن ينهار بعد الدقيقة 75



انتقد الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق وأحد أبرز لاعبي منتخب ألمانيا في العقد الأخير، أداء فريق برشلونة خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال كروس:

"برشلونة مع فليك من أكثر الفرق متعة في المشاهدة، لكن هوسهم باللعب بنفس الأسلوب طوال المباراة يُضعفهم بعد الدقيقة 75، إذ لا يستطيعون الحفاظ على نفس النسق".



وأضاف النجم الألماني أن برشلونة يمتلك أحد أكثر أساليب اللعب جاذبية في أوروبا، لكنه يرى أنهم يخاطرون كثيرًا باعتمادهم الكامل على الأداء الجمالي دون المرونة التكتيكية المطلوبة.



وأوضح كروس:"في يوم سيئ من بيدري أو لامين أو رافينيا، يمكن لأي فريق أن يفوز عليهم، تمامًا كما حدث أمام إنتر العام الماضي. هذا الموسم أيضًا، سواء في دور الـ16 أو ربع النهائي أو حتى النهائي، سيواجهون خصمًا قادرًا على إقصائهم".



وتابع كروس حديثه قائلًا إن تلك الأزمة قد تؤثر على مشوار برشلونة الأوروبي، لكنها لن تظهر بنفس القوة في الدوري الإسباني، نظرًا لسيطرتهم الكبيرة على معظم الفرق المحلية.



واختتم تصريحه قائلًا:

"ابتداءً من الدقيقة 75، يظهر الإرهاق بوضوح على اللاعبين، ومع غياب أسلوب بديل لتقليص المساحات، يصبح الفريق معرضًا للخطر، لأنهم يصرّون على نفس الطريقة حتى وهم مرهقون".