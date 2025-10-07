هاري كين يحسم موقفه من العودة إلى الدوري الإنجليزي

حسم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الجدل حول إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي، الصيف المقبل.

ووفقًا لتقارير إنجليزية، فإن هناك بندًا في عقد النجم الإنجليزي يتيح له العودة إلى دوري بلاده، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال كين في تصريحات صحفية حول إمكانية تمديد عقده مع بايرن ميونخ: “أرى ذلك بكل تأكيد، تحدثت بصراحة قبل أسبوعين بأنني لم أعقد أي مفاوضات مع بايرن ميونيخ بعد”.



وأضاف: "لكن إذا طرح ملف تجديد العقد، فسأكون مستعدا للتحدث وإجراء محادثات صريحة، لكن في الوقت الحالي، أود أن أقول إننا في لحظة رائعة ولا أفكر في أي شيء آخر".

وعن احتمالية عودته إلى الدوري الإنجليزي، أجاب: “لا أعرف، إذا سألتني عندما رحلت إلى بايرن، لقلت بالتأكيد إنني سأعود، أستطيع أن أقول إن رغبتي في العودة تراجعت قليلا لكنني لن أقول إنني لن أعود أبدا”.