مويسيس كايسيدو يحصد جائزة لاعب الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

توج الإكوادوري مويسيس كايسيدو، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول حامل اللقب.

وقدم كايسيدو واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعدما افتتح التسجيل لتشيلسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز البلوز بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت الماضي.



ولم يقتصر تألق اللاعب على الجانب الهجومي فقط، بل برز أيضًا بدوره الدفاعي المميز، حيث أظهر قدرات عالية في قطع الكرات وتوزيع اللعب، ما ساعد فريقه على الحد من خطورة هجوم ليفربول طوال اللقاء.

وبهذا الهدف، رفع كايسيدو رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، متفوقًا على حصيلته خلال الموسمين الماضيين مجتمعين، كما تصدر قائمة لاعبي تشيلسي في عدد التدخلات الدفاعية (28) والاعتراضات (18)، ليصبح أحد أبرز لاعبي البريميرليج في الجوانب الدفاعية.

وحصل النجم الإكوادوري على 31% من أصوات الجماهير في استفتاء لاعب الأسبوع، متفوقًا على جناح بورنموث أنطوان سيمينيو (22%)، بينما حلّ خلفهما كل من ديكلان رايس (15%)، بنيامين سيسكو (14%)، محمد قدوس (8%)، وجاك جريليش (4%).