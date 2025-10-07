مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026 في السعودية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا عن جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2026، المقرر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن استمرار الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الإسباني للعبة.

ويستضيف ملعب "الإنماء" جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مواجهتا نصف النهائي والمباراة النهائية، خلال شهر يناير من العام المقبل.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي الأول:

برشلونة × أتلتيك بلباو

الأربعاء 7 يناير 2026

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

نصف النهائي الثاني:

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

الخميس 8 يناير 2026

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

النهائي:

الأحد 11 يناير 2026

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

وتترقب جماهير كرة القدم الإسبانية مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الميرنجي بخماسية مقابل هدفين في لقائهما الأخير بالدوري الإسباني، ما يجعل المواجهة المرتقبة بمثابة فرصة ثأرية للملكي لاستعادة الهيبة أمام غريمه التقليدي.