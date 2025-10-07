رسميا.. المريخ السوداني يشارك في الدوري الليبي

أعلن نادي المريخ السوداني، اليوم الثلاثاء، عن مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة الدوري الليبي (2025-2026).

وقال النادي السوداني في بيان: «تلقى نادي المريخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م نسخة من الخطاب الرسمي الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم والذي يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في منافسات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025-2026، دون أن يؤثر ذلك على مشاركة المريخ في الدوري السوداني الممتاز المزمع قيامه في يناير المقبل بحسب الخطاب».

وكان المريخ شارك رفقة غريمه التقليدي الهلال في الدوري الموريتاني، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.

وتنطلق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الليبي في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 32 فريقًا.