مهيب عبد الهادي: يانيك فيريرا أبدى استعداداه مساعدة لاعبي الزمالك ماديًا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف صادم للمدير الفني لنادي الزمالك مع لاعبي الفريق عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:صدق أو لا تصدق "يانيك فيريرا قال للعيبة اللي محتاج فلوس يقولي هسلفه".

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.



يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.