رفضه مرتضي منصور | قصة مهاجم نابولي الذي طار من الزمالك

شهدت صفقات نادي الزمالك على مدار تاريخه في بعض الأحيان بحالة من الإخفاق وأخري فرط خلالها مسؤوليه في التعاقد مع صفقات من نوعية اللاعبين السوبر نظير مبالغ مالية ليست بـ الكبيرة.في عام 2017 إيمانويل أمونيكي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق قاد منتخب نيجيريا تحت 17عاما وأحرز لقب كأس العالم لـ الناشئين وكان من بين نجوم نسور نيجيريا الصغار في ذلك الوقت مهاجم سوبر وقام بعرضه علي إدارة نادي الزمالك آنذاك برئاسة مرتضى منصور من أجل ضمه لـ صفوف القلعة البيضاء.





المهاجم السوبر النيجيري فيكتور أوسمين الذي خاض تجربة إحترافية في نادي نابولي السابق ونجم فريق جالطة سراى التركي الحالي كان قد تم عرضه علي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتم رفضه.إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حينها استفسر عن سعر النيجيري فيكتور أوسمين فيما طلب ناديه 500 ألف دولار مقابل بيع المدة المتبقيه في عقده خصوصا أن المهاجم السوبر كان متألقا مع منتخب نيجيريا وظهر بشكل لافت للنظر.



مرتضى منصور وقتها رفض شراء المدة المتبقية من عقد النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نيجيريا السوبر وقال: إزاي أدفع في لاعب صغير 500 ألف دولار ليه هو أنا مجنون.وتمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك آنذاك برفض التعاقد مع مهاجم نيجيريا السوبر النيجيري فيكتور أوسمين وتعاقد مع بنجامين اتشيمبونج الغاني مهاجم نادي الداخلية بنفس المبلغ أي بـ 500 ألف دولار.اتشيمبونج مهاجم نادي الداخلية السابق شارك بـ صفوف نادي الزمالك لمدة عام وبعدها خرج على سبيل الإعارة ودخل في أزمات ومشاكل مع القاعة البيضاء وحصل على حكم لصالحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحصل على مستحقاته وقام بـ فتح أكاديمية في بلاده عقب حصوله على مستحقاته المالية والغرامات لدي نادي الزمالك.فيما خاض النيجيري فيكتور أوسمين تجربة إحترافية ناجحة في صفوف نادي نابولي الإيطالي ثم إلي فريق جالطة سراي التركي وقاد فريقه مؤخرا إلي تحقيق الفوز على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

