قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفضه مرتضي منصور | قصة مهاجم نابولي الذي طار من الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

شهدت صفقات نادي الزمالك على مدار تاريخه في بعض الأحيان بحالة من الإخفاق وأخري فرط خلالها مسؤوليه في التعاقد مع صفقات من نوعية اللاعبين السوبر نظير مبالغ مالية ليست بـ الكبيرة.في عام 2017 إيمانويل أمونيكي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق قاد منتخب نيجيريا تحت 17عاما وأحرز لقب كأس العالم لـ الناشئين وكان من بين نجوم نسور نيجيريا الصغار في ذلك الوقت مهاجم سوبر وقام بعرضه علي إدارة نادي الزمالك آنذاك برئاسة مرتضى منصور من أجل ضمه لـ صفوف القلعة البيضاء.



المهاجم السوبر النيجيري فيكتور أوسمين الذي خاض تجربة إحترافية في نادي نابولي السابق ونجم فريق جالطة سراى التركي الحالي كان قد تم عرضه علي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتم رفضه.إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حينها استفسر عن سعر النيجيري فيكتور أوسمين فيما طلب ناديه 500 ألف دولار مقابل بيع المدة المتبقيه في عقده خصوصا أن المهاجم السوبر كان متألقا مع منتخب نيجيريا وظهر بشكل لافت للنظر.

مرتضى منصور وقتها رفض شراء المدة المتبقية من عقد النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نيجيريا السوبر وقال: إزاي أدفع في لاعب صغير 500 ألف دولار ليه هو أنا مجنون.وتمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك آنذاك برفض التعاقد مع مهاجم نيجيريا السوبر النيجيري فيكتور أوسمين وتعاقد مع بنجامين اتشيمبونج الغاني مهاجم نادي الداخلية بنفس المبلغ أي بـ 500 ألف دولار.اتشيمبونج مهاجم نادي الداخلية السابق شارك بـ صفوف نادي الزمالك لمدة عام وبعدها خرج على سبيل الإعارة ودخل في أزمات ومشاكل مع القاعة البيضاء وحصل على حكم لصالحه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحصل على مستحقاته وقام بـ فتح أكاديمية في بلاده عقب حصوله على مستحقاته المالية والغرامات لدي نادي الزمالك.فيما خاض النيجيري فيكتور أوسمين تجربة إحترافية ناجحة في صفوف نادي نابولي الإيطالي ثم إلي فريق جالطة سراي التركي وقاد فريقه مؤخرا إلي تحقيق الفوز على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
 

الزمالك فيكتور أوسيمين نابولي جالطة سراي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

ترشيحاتنا

مني فاروق

بصورة من المستشفى.. منى فاروق تتعرض لأزمة صحية

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

حسام زكي: القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.. والمفاوضات في شرم الشيخ فرصة حقيقية

حسام زكي: القضية الفلسطينية مفتاح استقرار الشرق الأوسط.. ومفاوضات شرم الشيخ فرصة حقيقية

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد