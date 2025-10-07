قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدد الثقة فى التوأم.. أحمد دياب يوجه رسالة مؤثرة قبل مباراة منتخب مصر وجيبوتي

منتخب مصر
منتخب مصر

أعرب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن سعادته الكبيرة بالاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يعيش لحظات تاريخية بعد مشوار طويل من الجهد والعطاء.



وقال دياب في تصريحات له اليوم الثلاثاء : “نعيش لحظات من الفخر، فحلم التأهل بات قريبًا جدًا، وهذا لم يكن ليتحقق لولا إخلاص اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.”أشاد دياب بالثنائي حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهما على قيادة الفريق لتحقيق الحلم المنتظر.


وأضاف: “نثق في قيادة حسام وإبراهيم حسن، وندعو الجهاز الفني لتوظيف كل الخبرات والإمكانات في هذه المواجهة الحاسمة.”ووجّه رئيس رابطة الأندية رسالة تحفيزية للاعبين قبل مواجهة جيبوتي المقبلة، واصفًا إياها بأنها “معركة الحسم والعبور”.وقال: “مباراة جيبوتي هي بوابة العبور إلى كأس العالم، ننتظر من لاعبينا أن يعودوا ببطاقة التأهل، فالفوز بأي نتيجة كافٍ لتحقيق الحلم وإسعاد الجماهير.”وأوضح دياب أن الفوز أمام جيبوتي سيحسم تأهل مصر رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن مصير المنتخب أصبح بالكامل في أقدام لاعبيه.واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته قائلاً: “منتخب مصر بتاريخِه وجماهيره العظيمة يستحق أن يكون حاضرًا في المونديال، ونتمنى من لاعبينا إسعاد الملايين وإدخال الفرحة إلى كل بيت مصري. كل الدعم للفراعنة.ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جيبوتي:منتخب مصر برصيد 20 نقطة.
بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.
سيراليون برصيد 12 نقطة.
غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.
إثيوبيا برصيد 6 نقاط.
جيبوتي برصيد نقطة واحدة.
 



وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:



حراسة المرمى محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحــي - عبد العزيز البلعوطي.
الدفاع : محمد هاني - أحمد عيــد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - عمرو الجـزار - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكـا.


الوسط :مروان عطيـة - حمدي فتحي - مهند لاشيـن - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - محمد صلاح.
الهجوم : مصطفي محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر منتخب جيبوتي تصفيات المونديال رابطة الأندية المحترفة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

أقل في 4 بنوك.. انخفاض سعر الدولار بختام التعاملات

جانب من المشاركة

العشري: صناعة الصلب العربية أمام مرحلة تحول محورية

الفضة

الفوضى تسيطر على سوق الفضة.. وتجار الخام يوقفون البيع

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد