جدد الثقة فى التوأم.. أحمد دياب يوجه رسالة مؤثرة قبل مباراة منتخب مصر وجيبوتي

أعرب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن سعادته الكبيرة بالاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يعيش لحظات تاريخية بعد مشوار طويل من الجهد والعطاء.





وقال دياب في تصريحات له اليوم الثلاثاء : “نعيش لحظات من الفخر، فحلم التأهل بات قريبًا جدًا، وهذا لم يكن ليتحقق لولا إخلاص اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.”أشاد دياب بالثنائي حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهما على قيادة الفريق لتحقيق الحلم المنتظر.



وأضاف: “نثق في قيادة حسام وإبراهيم حسن، وندعو الجهاز الفني لتوظيف كل الخبرات والإمكانات في هذه المواجهة الحاسمة.”ووجّه رئيس رابطة الأندية رسالة تحفيزية للاعبين قبل مواجهة جيبوتي المقبلة، واصفًا إياها بأنها “معركة الحسم والعبور”.وقال: “مباراة جيبوتي هي بوابة العبور إلى كأس العالم، ننتظر من لاعبينا أن يعودوا ببطاقة التأهل، فالفوز بأي نتيجة كافٍ لتحقيق الحلم وإسعاد الجماهير.”وأوضح دياب أن الفوز أمام جيبوتي سيحسم تأهل مصر رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن مصير المنتخب أصبح بالكامل في أقدام لاعبيه.واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته قائلاً: “منتخب مصر بتاريخِه وجماهيره العظيمة يستحق أن يكون حاضرًا في المونديال، ونتمنى من لاعبينا إسعاد الملايين وإدخال الفرحة إلى كل بيت مصري. كل الدعم للفراعنة.ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة جيبوتي:منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

سيراليون برصيد 12 نقطة.

غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

جيبوتي برصيد نقطة واحدة.







وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:





حراسة المرمى محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحــي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع : محمد هاني - أحمد عيــد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - عمرو الجـزار - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكـا.



الوسط :مروان عطيـة - حمدي فتحي - مهند لاشيـن - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - محمد صلاح.

الهجوم : مصطفي محمد - أسامة فيصل.