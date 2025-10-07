نائب: العلاقات المصرية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن العربي

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا فريدًا في الترابط العربي القائم على الإخاء والمصير المشترك، فهي علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن مصر والسعودية تمثل ركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة العربية، بما لهما من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم ، أن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في مقدمة الداعمين لمصر في كل المواقف، إذ وقفت بجانبها بكل قوة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما استخدمت سلاح النفط دعمًا للموقف العربي، وكان لموقفها أثر بالغ في تحقيق النصر وصون الكرامة العربية، كما واصلت المملكة دعمها لمصر في مختلف المراحل، وخاصة في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصها على استقرار مصر وازدهارها.



وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، أنه على الصعيد الاقتصادي، تُعد السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة العربية، حيث يشهد حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة نموًا متواصلًا، وتحتل الاستثمارات السعودية مكانة متقدمة في السوق المصرية، إذ تتنوع في قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والسياحة والطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم النائب إيهاب وهبة ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يضمن وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وأن ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز المصالح المشتركة ليعبر عن رؤية موحدة تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم التنمية والتكامل الاقتصادي بين الشعوب.