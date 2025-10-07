قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

نائب: العلاقات المصرية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن العربي

مصر والسعودية
مصر والسعودية

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا فريدًا في الترابط العربي القائم على الإخاء والمصير المشترك، فهي علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن مصر والسعودية تمثل ركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة العربية، بما لهما من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم ، أن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في مقدمة الداعمين لمصر في كل المواقف، إذ وقفت بجانبها بكل قوة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما استخدمت سلاح النفط دعمًا للموقف العربي، وكان لموقفها أثر بالغ في تحقيق النصر وصون الكرامة العربية، كما واصلت المملكة دعمها لمصر في مختلف المراحل، وخاصة في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصها على استقرار مصر وازدهارها.


وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، أنه على الصعيد الاقتصادي، تُعد السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة العربية، حيث يشهد حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة نموًا متواصلًا، وتحتل الاستثمارات السعودية مكانة متقدمة في السوق المصرية، إذ تتنوع في قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والسياحة والطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم النائب إيهاب وهبة ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يضمن وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وأن ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز المصالح المشتركة ليعبر عن رؤية موحدة تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم التنمية والتكامل الاقتصادي بين الشعوب.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

مايان السيد

حنين وبيعرف ربنا.. مايان السيد تكشف مواصفات فتى أحلامها| خاص

أسما شريف منير

أسما شريف منير تتحدث لأول مرة عن قصة الحجاب وعلاقتها بوالدها ووفاة والدتها

الفنان أحمد كامل

أحمد كامل يشوق جمهوره لـ7 أغنيات جديدة بعد عام من «وش الدنيا»

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

