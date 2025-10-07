رئيس الصومال يدعو العلماء وقادة الأعمال إلى الإسهام الفاعل في دعم مسار التكامل الإقليمي

دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، العلماء وقادة الأعمال والقيادات السياسية للإسهام الفاعل في دعم مسار التكامل الإقليمي من خلال دراسات وتوصيات مبنية على أسس علمية تعزز النمو الاقتصادي والاستثمار المشترك.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الصومال، اليوم /الثلاثاء/، لأعمال المؤتمر الثاني للتعاون التجاري لمجتمع شرق إفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة مقديشيو، لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين دول المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وأكد الرئيس الصومالي، في كلمته، أن استضافة الصومال لهذا المؤتمر تمثل رمزًا للثقة والدور الفاعل الذي اكتسبه الصومال في المنظمة منذ انضمامه رسميًا إلى مجتمع شرق إفريقيا، قائلا: "إن مقديشيو مدينة ذات تاريخ عريق في التجارة والروابط الإقليمية، واستضافتها لهذا المؤتمر تعكس التزام الصومال بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز السلام والتعاون الاقتصادي في شرق إفريقيا".



جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور نخبة من القادة والخبراء الإقليميين والدوليين، الذين ناقشوا آليات تسريع التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ودور مجموعة شرق أفريقيا في دعم التنمية المستدامة في القارة.

